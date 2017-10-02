Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: Правила игры: История одного референдума

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На момент написания этой колонки жители Каталонии пытались провести референдум по вопросу о выходе автономии из состава Испании. Это повод вспомнить поучительную историю о борьбе другой автономии за свою независимость.

Речь об Аландских островах – архипелаге на юго-западе Финляндии. Эта финская территория со шведским населением считается одним из самых богатых регионов Европейского союза. В разное время острова были стратегическим пунктом в борьбе шведов с русскими, русских со шведами, альянса шведов и русских с французами, альянса англичан и французов с русскими. Проиграв Крымскую войну, в 1856 г. Российская империя согласилась на демилитаризованный статус островов и их полуавтономию в составе Великого княжества Финляндского.