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Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: Правила игры: История одного референдума

История одного референдума

Как Аландские острова хотели выйти из состава Финляндии
Максим Буев

На момент написания этой колонки жители Каталонии пытались провести референдум по вопросу о выходе автономии из состава Испании. Это повод вспомнить поучительную историю о борьбе другой автономии за свою независимость.

Речь об Аландских островах – архипелаге на юго-западе Финляндии. Эта финская территория со шведским населением считается одним из самых богатых регионов Европейского союза. В разное время острова были стратегическим пунктом в борьбе шведов с русскими, русских со шведами, альянса шведов и русских с французами, альянса англичан и французов с русскими. Проиграв Крымскую войну, в 1856 г. Российская империя согласилась на демилитаризованный статус островов и их полуавтономию в составе Великого княжества Финляндского.

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