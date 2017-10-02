История одного референдума
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
На момент написания этой колонки жители Каталонии пытались провести референдум по вопросу о выходе автономии из состава Испании. Это повод вспомнить поучительную историю о борьбе другой автономии за свою независимость.
Речь об Аландских островах – архипелаге на юго-западе Финляндии. Эта финская территория со шведским населением считается одним из самых богатых регионов Европейского союза. В разное время острова были стратегическим пунктом в борьбе шведов с русскими, русских со шведами, альянса шведов и русских с французами, альянса англичан и французов с русскими. Проиграв Крымскую войну, в 1856 г. Российская империя согласилась на демилитаризованный статус островов и их полуавтономию в составе Великого княжества Финляндского.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}