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Аналитика / Гражданское общество
Статья опубликована в № 4446 от 09.11.2017 под заголовком: Правила плохой жизни

Правила плохой жизни

Оказаться в ОВД может любой — и к этому стоит быть готовым
Мария Эйсмонт

На минувших выходных муниципальный депутат района Аэропорт Павел Ярилин и его коллеги провели несколько часов в ОВД, пытаясь помочь освободить группу молодых слушателей лектория Высшей школы экономики. Они оказались в ОВД, попав на выходе с занятий под массовые задержания сторонников беглого лидера запрещенного в России решением суда движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева: полиция задерживала тех, кто пришел на объявленную Мальцевым на 5 ноября 2017 г. «революцию». Общая численность задержанных превысила 300 человек.

Свои впечатления и выводы от увиденного депутат Ярилин изложил в подробном тексте на страничке местного сообщества в Facebook, который он предварил призывом «Будь готов, или О чем пора думать, если вашему ребенку от 13 до 25».

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