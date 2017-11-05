В центре Москвы задержаны десятки человек

Скриншот из видео задержания на Манежной площади twitter.com/andrey_ezhov

В центре Москвы задержаны как минимум 82 человека, сообщает «ОВД-Инфо». Задержания проводятся в районе Тверского бульвара и Манежной площади. Известно, что в одном автозаке находятся 42 человека. Один из задержанных сообщил, что они «катаются вокруг Кремля». По его словам, с ним в одном автозаке находятся около 20 человек. У задержанных было при себе холодное и травматическое оружие, маски и компоненты для приготовления коктейлей Молотова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Корреспондент «Дождя» сообщил, что двоих подростков задержали на Пушкинской площади. Полиция проверяет сумки и документы прохожих. Кроме того, о нескольких задержанных сообщается в Санкт-Петербурге. «Эхо Москвы» сообщило, что задержан корреспондент радиостанции Андрей Ежов. Он находится в автозаке. «Протестная Москва» в Telegram пишет, что станцию метро «Охотный ряд» закрыли на вход.

Также сообщается о задержаниях в Саратове, Красноярске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Перми и других городах. По данным «ОВД-Инфо» на 13.00 мск, число задержанных по России превысило 80.

Оппозиционер Вячеслав Мальцев с 2013 г. обещает революцию 5 ноября 2017 г. Он призывал своих сторонников в этот день выйти в центры городов и стоять там, пока президент Владимир Путин не подаст в отставку.

В пятницу, 3 ноября, ФСБ сообщила, что участники движения Мальцева «Артподготовка» планировали поджоги административных зданий в Москве 4 и 5 ноября. 26 октября Красноярский краевой суд признал «Артподготовку» экстремистским движением и запретил ее деятельность в России. Мальцев уехал из страны в июле 2017 г. Все предполагаемые участники ячейки задержаны. Против них может быть возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

С раннего утра 4 ноября в Москве и Московской области проводились обыски по более чем 20 адресам, связанным с задержанными участниками «Артподготовки». Как передавал РБК, во время следственных мероприятий были изъяты электронные носители, экстремистская литература и одежда с националистической символикой.

Мальцев назвал «грязной провокацией» задержание своих сторонников под видом членов ячейки «Артподготовки». Он подчеркнул, что его сторонники не планировали нападений на полицию или поджогов 5 ноября. Накануне он рассказал «Дождю» о задержании более сотни своих сторонников по всей России.