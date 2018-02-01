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Статья опубликована в № 4499 от 01.02.2018 под заголовком: Навальный видится на расстоянии

Навальный видится на расстоянии

Интерес к протестным акциям у западных СМИ оказался куда больше, чем у российских
Илья Клишин

Если вы живете в Нью-Йорке, Лондоне или Берлине и внимательно читаете новости в местных СМИ, вы наверняка знаете, что в минувшее воскресенье в десятках городов по всей России прошли акции протеста против неконкурентности предстоящих президентских выборов и лично Владимира Путина. На них были задержаны сотни человек, включая opposition leader Alexei Navalny, как его представляет вся англоязычная пресса.

Чтобы узнать о протестах, не надо было специально интересоваться происходящим в Москве: эти сообщения сами собой попадали в поле внимания читателя. Deutsche Welle начинала со сводок о задержаниях в России свои выпуски новостей. Новостной сайт BBC News и газета The Guardian сделали российские акции протеста главной новостью дня, т. е. для них это оказалось важнее всего, что происходило в тот день в самой Великобритании. А наутро, 29 января, например, The Wall Street Journal вынесла на первую полосу харизматичную фотографию Навального, картинно вскидывающего руки вверх за мгновение до задержания.

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