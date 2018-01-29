От редакции
Статья опубликована в № 4496 от 29.01.2018 под заголовком: Забастовка против Сталинграда

Когда Сталинград за Путина

Новый сезон политической мобилизации может оказаться не таким эффективным, как в 2012 году

Предвыборная зима 2018 г. чем дальше, тем больше вызывает эффект дежавю: как противники, так и сторонники президента массово выходят на улицы. Несмотря на разный уровень протестных настроений, власть снова следует за повесткой оппозиции, рекрутируя сторонников главного кандидата под лозунгами борьбы с угрозой и противостояния врагу – на этот раз исторически выверенной тематики.

Новые массовые акции не допущенного к участию в выборах Алексея Навального, названные забастовкой избирателей, прошли в ста с лишним городах России – немалая их часть была согласованной. Это продолжение серии, начатой в 2017 г., когда стартовала неофициальная кампания Навального. В воскресных митингах и шествиях участвовало несколько меньше людей, чем весной и летом 2017 г.: 40-градусные морозы в Якутске и Красноярске могли повлиять на готовность выйти на улицу.

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Комментарии  ()
Андрей ПРФ
10:03 29.01.2018
Да уж: "А в чистом поле система "Град"; за ними Путин и Сталинград" - все остальное уничтожено обоими, "Градом" и рабом галерным.
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