Когда Сталинград за Путина
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Предвыборная зима 2018 г. чем дальше, тем больше вызывает эффект дежавю: как противники, так и сторонники президента массово выходят на улицы. Несмотря на разный уровень протестных настроений, власть снова следует за повесткой оппозиции, рекрутируя сторонников главного кандидата под лозунгами борьбы с угрозой и противостояния врагу – на этот раз исторически выверенной тематики.
Новые массовые акции не допущенного к участию в выборах Алексея Навального, названные забастовкой избирателей, прошли в ста с лишним городах России – немалая их часть была согласованной. Это продолжение серии, начатой в 2017 г., когда стартовала неофициальная кампания Навального. В воскресных митингах и шествиях участвовало несколько меньше людей, чем весной и летом 2017 г.: 40-градусные морозы в Якутске и Красноярске могли повлиять на готовность выйти на улицу.
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