Статья опубликована в № 4512 от 20.02.2018 под заголовком: Эта вражда не навсегда
Даже непримиримая вражда гаснет со временем
Социолог Алексей Левинсон про поколенческие картины мира
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Алексей Левинсон
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Россиян спросили об их отношении к тем, кого руководство аккуратно называет «нашими партнерами». Для опроса были выбраны США и ЕС, Украина и Грузия, Израиль и Китай. Со всеми нам случалось быть и в отношениях дружбы, и в отношениях вражды, но в разное время.
К Америке, Европейскому союзу и Украине по состоянию на январь нынешнего года преобладает отношение плохое. Америка и Европа, ну и Украина, не признали наших прав на Крым. Отношения испортились до последней степени. Многие наши жители в 2015–2016 гг. не исключали перерастания этих конфликтов в горячую, возможно, мировую войну.
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