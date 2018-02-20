Даже непримиримая вражда гаснет со временем

Статья опубликована в № 4512 от 20.02.2018 под заголовком: Эта вражда не навсегда

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Россиян спросили об их отношении к тем, кого руководство аккуратно называет «нашими партнерами». Для опроса были выбраны США и ЕС, Украина и Грузия, Израиль и Китай. Со всеми нам случалось быть и в отношениях дружбы, и в отношениях вражды, но в разное время.

К Америке, Европейскому союзу и Украине по состоянию на январь нынешнего года преобладает отношение плохое. Америка и Европа, ну и Украина, не признали наших прав на Крым. Отношения испортились до последней степени. Многие наши жители в 2015–2016 гг. не исключали перерастания этих конфликтов в горячую, возможно, мировую войну.

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