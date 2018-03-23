Статья опубликована в № 4532 от 23.03.2018 под заголовком: Послание Рембрандта
Зачем путешествует Рембрандт
Знаменитая частная коллекция Капланов приезжает в Москву
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Максим Трудолюбов
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Люди с развитым эго, одержимые мощными вкусовыми предпочтениями, могут дарить радость не только себе, но и другим. За Лейденской коллекцией, часть которой скоро будет открыта для осмотра в московском Пушкинском музее, стоит удивительная семейная чета коллекционеров.
Собрание, в котором хранится единственный частный Вермеер («Девушка за верджинелом») и единственный частный Фабрициус («Явление ангела Агари»), должно было бы быть очень старым, но оно на самом деле очень новое, ему едва 15 лет. Томас Каплан, американский инвестор-золотопромышленник, основатель группы Electrum, начал вместе с женой Дафной Реканати-Каплан собирать живопись в 2003 г., в возрасте 41 года.
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