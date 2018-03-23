Мнения / Аналитика / Республика
Статья опубликована в № 4532 от 23.03.2018 под заголовком: Послание Рембрандта

Зачем путешествует Рембрандт

Знаменитая частная коллекция Капланов приезжает в Москву
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Максим Трудолюбов

Люди с развитым эго, одержимые мощными вкусовыми предпочтениями, могут дарить радость не только себе, но и другим. За Лейденской коллекцией, часть которой скоро будет открыта для осмотра в московском Пушкинском музее, стоит удивительная семейная чета коллекционеров.

Собрание, в котором хранится единственный частный Вермеер («Девушка за верджинелом») и единственный частный Фабрициус («Явление ангела Агари»), должно было бы быть очень старым, но оно на самом деле очень новое, ему едва 15 лет. Томас Каплан, американский инвестор-золотопромышленник, основатель группы Electrum, начал вместе с женой Дафной Реканати-Каплан собирать живопись в 2003 г., в возрасте 41 года.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике