Чем синусоида во внешней политике лучше штопора
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Дело Скрипаля опять закрутило маховик нашего конфликта с Западом, который в реальности по-прежнему находится у развилки. Первый вариант можно назвать стратегией анаконды – известный термин, предполагающий постоянное усиление давления на оппонента. В таком случае конфликт будет развиваться по нарастающей: новые санкции, новые обвинения, новые скандалы. После выступления Владимира Путина с посланием и истории с отравлением, которая на самом деле еще только начинается, аргументы в пользу такого сценария вроде бы есть.
Второй вариант я бы назвал синусоидой. Конфликт будет вспыхивать и затухать, периоды обострения будут чередоваться с промежутками некоторой нормализации, которую по ошибке можно принять за свет в конце тоннеля. Конца, конечно, еще не видно. Однако по сравнению с первым сценарием синусоида выглядит не самой худшей реальностью.
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