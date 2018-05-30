Мнения / Аналитика / Политэкономия
Статья опубликована в № 4577 от 30.05.2018 под заголовком: Проход населения

Диктатура прохода населения

Граждане — свободная часть населения страны — уже полвека мешает проходу несвободной его части
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И между ними происходит следующий диалог.

Молодой полицейский (неприязненно-недоверчиво): А что за группа-то была?

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