Как Трамп заменил Маркса

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На очередной протестной акции в минувшее воскресенье в Москве (без Навального) было много разных групп левого толка, причем с требованиями общеполитического характера, но и с небольшими вкраплениями повестки, которая считается левой. В равной степени широко распространилось мнение, что оппозиции нужно совершить левый поворот и тогда она станет по-настоящему заметной, влиятельной и трудящиеся потянутся к ней.

Есть вопросы. Что такое левые в отсутствие многочисленного рабочего класса – при нынешней-то структуре экономики, которая в России со скрипом, матом, ударами хлыстом по ленивой птице-тройке, но все-таки меняется? Начиная с 1960-х гг., с работ, ну, допустим, Герберта Маркузе, известно, что рабочий класс активно и охотно обуржуазивается, покупая то же самое, что и мировая буржуазия, и ведя точно такой же образ жизни, что и она. Этот вывод стал актуален для России спустя более чем 30 лет, но никто его не отменял. Еще в 1982 г. ученик Сартра Андре Горц написал книгу «Прощание с рабочим классом. Эссе о постиндустриальном социализме», где предсказал тренды нулевых годов, отметив, что социалисты нынче должны выражать не интересы рабочих, а интересы нового класса (потом Ричард Флорида назовет его «креативным») и думать надо «не о завоевании власти в качестве рабочего, но о завоевании власти, чтобы не функционировать в качестве рабочего». Марксизм как одна из главных идеологий XX в., на которой формально держались штаны рабочего класса, умер, самое позднее, с началом бархатных революций и даже не столько с фукуямовским концом истории, сколько с концертом The Rolling Stones в Праге в 1990 г. и закрытием британского журнала Marxism Today в 1991-м. Теперь марксизм – это удел экзотически мыслящих расслабленных профессоров европейских университетов, которые «между лафитом и клико» любят порассуждать о социализме, а потом садятся в свою среднеевропейскую машинку, чтобы, «сверкая лаковыми крыльями», отправиться в загородный дом в предгорьях Альп.