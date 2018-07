Охота на простаков

В конце июня президент Владимир Путин своим указом утвердил «Национальный план противодействия коррупции на 2018–2020 годы». Документ дает массу указаний, что и как делать правительству, Думе, Центральному банку и Генеральной прокуратуре. Одна из основных тем документа – это предотвращение возникновения конфликта интересов в различных ситуациях, в которых возможна коррупция. В связи с этим мое внимание привлек следующий момент.

Согласно плану, с одной стороны, правительству до 1 октября необходимо разработать и утвердить методику проведения социологических исследований для оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации. С другой стороны, высшим должностным лицам субъектов рекомендуется ежегодно проводить подобные исследования на основании принятой методики, оценивать уровень коррупции в субъектах и выступать с ежегодным докладом о результатах.

По сути, это означает, что правительство само должно разработать последовательность конкретных шагов для измерения уровня коррупции. А потом бороться с коррупцией и оценивать успешность своих действий по своей же методике. Если передергивать, то ничто не мешает теперь создать, например, некоторый «индекс восприятия коррупции чиновниками младшего звена». И по нему и отслеживать, насколько чиновники не коррумпированы.

Конечно, благожелательное правительство так никогда не сделает. Однако в реальности правительства далеки от идеала благожелательности. Об этом, например, еще в начале века писали американские экономисты Андрей Шлейфер и Роберт Вишны в книге The Grabbing Hand: Government Pathologies and Their Cures. Но даже если предположить, что политики не будут намеренно злоупотреблять своим положением, есть еще одна неэффективность, присущая современным экономическим и политическим отношениям.

Проблема заключается в том, что при капитализме экономические агенты не только обслуживают интересы, которые диктует спрос на рынке. При первой же возможности эти агенты будут искать дешевый способ максимально облегчить себе жизнь за счет других. Масса красочных примеров этому есть в другой, более свежей книге «Охота на простака: экономика манипуляций и обмана» нобелевских лауреатов Джорджа Акерлофа и Роберта Шиллера. Существование любой лазейки в плане противодействия коррупции – это и есть охота на простака, в качестве которого выступает все общество.

Иными словами, методики оценки уровня коррупции не должны разрабатываться правительством. Это явный конфликт интересов, который потенциально ведет к снижению эффективности любой политики борьбы с коррупцией. Про существование похожих конфликтов при проведении антиинфляционной политики центральных банков я уже писал в этой колонке два года назад («Сила политического прогноза», «Ведомости», 25.01.2016). Разумеется, правительство должно быть вправе утверждать ту или иную методику оценки уровня коррупции, разработанную компетентной и независимой организацией. Такой организацией может быть университет или консалтинговая фирма с признанной репутацией.

Автор — профессор прикладных финансов ЕУ СПб, проректор РЭШ по стратегическому развитию