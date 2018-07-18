Что считать главным событием 1918 года

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Вечером 16 июля, когда мир обсуждал итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, в Екатеринбурге готовились к крестному ходу по случаю столетия убийства семьи последнего российского императора. В нем приняла участия вся региональная политическая и экономическая элита – новый полпред президента на Урале Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, чиновники и депутаты всех уровней, собственники крупнейших финансово-промышленных групп. Впрочем, в этот раз возглавлял шествие лично патриарх Кирилл, так что энтузиазм властей предержащих вполне объясним рациональными мотивами: в современной иерархии России глава РПЦ имеет высокий ранг и это в какой-то мере обязывает региональные элиты к участию в таких мероприятиях.