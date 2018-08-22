«Группа лиц» против России

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Историю пишут победители. А переписывают враги нации. Свежий опрос ВЦИОМа демонстрирует высокую степень захваченности массового сознания россиян теориями заговора – абсолютно логичный результат 19-летних пропагандистских усилий, любовного взращивания ресентимента и воспитания привычки перекладывать ответственность за собственные неудачи на других: «Никогда мы так плохо не жили, как при Обаме». 66% против 26% считают, что существует «группа лиц» (термин, кстати, из уголовного законодательства, подчеркивающий наличие сговора), «которые стремятся переписать российскую историю, подменить исторические факты, чтобы навредить России, приуменьшить ее роль». Жаль, не уточняется, что это за группа и какие у нее лица, особенно волнует национальная принадлежность. Нельзя ли указать в ответах на открытый вопрос явки, адреса, пароли таких лиц? А то получается, как в анекдоте: «Говорят, евреи продали Россию. Могу ли я получить свою долю?»

Массовое сознание обрело специфическую оптику – оно видит то, чего нет. Например, 63% респондентов убеждены, что с помощью «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» подрываются наши духовные ценности. Где эти люди видели пропаганду – на федеральных каналах? Там есть пропаганда глупости и агрессии, но вот чего нет, так это распространения античной ценности нетрадиционных отношений. Впрочем, в наименьшей степени видят эту самую нетрадиционную пропаганду граждане возрастной категории 18–24 года. Вероятно, по той причине, что они не очень чувствительны к генеральной линии. Не потому, что не готовы ее акцептовать, – конформизма хватает и у этой когорты, а потому, что живут глубоко частной жизнью и генеральную линию в массе своей не слишком замечают.