Когда массовое сознание уходит на дембель

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По делу о «государственной измене» – работе на страны НАТО в ЦНИИмаше – арестован подозреваемый. Лавров потребовал от Помпео освободить арестованную россиянку Бутину. Лавров и глава Генштаба Герасимов обсудили с Нетаньяху вопросы обеспечения безопасности вдоль границ Израиля и ситуацию на юге Сирии. Высший политсовет хуситов, йеменских шиитов, союзников Асада, Ирана и «Хезболлы», обратился к Путину с просьбой вмешаться в конфликт с Саудовской Аравией и ОАЭ. Россия продолжает играть на внешнем контуре, поддерживая имидж великой державы, решающей вопросы за тысячи километров от своих границ и разоблачающей «пятую колонну» в самом сердце нашего секретного гиперзвукового ВПК. «Осажденная крепость» не демонтирована. Военизированные группировки верят в силу большого брата даже несмотря на то, что под этим теперь нет, как много лет назад, прочной марксистско-ленинской основы.

Но... Но что-то главное пропало, как писал поэт немного по другому поводу. Мобилизационный эффект не столь очевиден, консолидационные последствия практически отсутствуют. Рейтинги заступников наших, Лаврова и Шойгу, падают – то ли вместе с показателями первого лица, то ли наряду с ними в связи с чрезвычайной сосредоточенностью россиян на внутренних социально-экономических проблемах. «Левада-центр» фиксирует обвал социальных настроений, причем всех индексов сразу, оценивающих личное положение и ситуацию в стране в целом. Например, более половины опрошенных (58%) считают, что правительство не сможет улучшить положение дел в стране в ближайший год, и доля таких ответов по сравнению с февралем увеличилась на 17%, пишет социолог Марина Красильникова.