Владимир Путин выбрал премьера меньшинства

Статья опубликована в № 4580 от 04.06.2018 под заголовком: Премьер для недовольных

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Выбор россиян не совпал с выбором президента: каждый второй недоволен избранной Владимиром Путиным кандидатурой председателя правительства. Для них Дмитрий Медведев стал олицетворением трудностей последних лет и опасений перед новой серией непопулярных мер.

По данным проведенного в конце мая опроса «Левада-центра», 51% опрошенных не одобряет назначение Медведева главой правительства, одобряет 41%, оставшиеся 8% не определились с ответом. Результаты опроса фонда «Общественное мнение» дают другие цифры, но и среди респондентов ФОМа недовольных новым-старым премьером больше, чем довольных: отрицательно его переназначение оценили 45%, положительно – 39%, 16% затруднились с ответом. Для сравнения: в мае 2012 г. назначение Медведева премьером положительно оценили 59% респондентов «Левада-центра», отрицательно – 25%, не определились – 16%, ФОМ тогда такой опрос не проводил.