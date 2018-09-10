Можно ли превратить изъятие сверхприбыли в приватизационный налог

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Суета вокруг добровольно-принудительного изъятия сверхприбыли у крупного бизнеса продолжается. Бизнес ходит к Андрею Белоусову, создает рабочие группы, начинается активное согласование проектов, в которые будут вкладывать девальвационную прибыль. При этом совершенно удивительно, что никто не подумал связать эту историю с идеей разового налога на приватизацию. Родовая травма крупных частных концернов так и не устранена и еще даст о себе знать – в следующем политическом цикле уж точно. Понятно, что вопрос о собственности закрыть раз и навсегда не получится, особенно если учесть неопределенность постпутинского транзита власти. Но подстелить соломки лишним для олигархов не будет, тем более что платить-то все равно придется. Как шутили в позднее советское время, «если все равно голодаем, так давайте голодать за что-то».

Сейчас схема выглядит так: добровольные взносы в значимые госпроекты в обмен на отказ от роста налогов. Но бизнес вполне бы мог попробовать вторую часть этого общественного договора поменять на официальное согласие государства не возвращаться к вопросу о законности приватизации. И превратить эти выплаты в приватизационный налог. Выглядело бы красиво – бизнес вкладывает деньги в общественно значимые проекты, а государство декларирует, что больше не считает приватизацию сомнительной. Понятно, что собственность можно отнять и по другим основаниям, к теме залоговых аукционов не относящимся. Но все же.