Чем жива консервированная лояльность

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По итогам протестов 2011–2012 гг. исполнительной властью была проведена большая работа, и она дала свои плоды: региональные выборы 2018 г. наглядно демонстрируют, что «любой другой кандидат» и «любая другая партия» в практическом и даже идейном смысле оказываются едва ли не более сомнительными вариантами, чем единороссы. Поэтому даже тактические успехи протестного голосования ни к чему не ведут в стратегическом плане: случайные бенефициары народного неудовольствия скорее озабочены тем, как не испортить свои личные отношения с властью и еще сильнее встроиться в нее, чем планами на победу во втором туре или реальным противостоянием единороссам в законодательных органах.

История современной партийной системы России уходит корнями в 1990-е гг., и все ее странности оттуда же. Главной проблемой тогда считались коммунисты, и потому в партийном строительстве и идеологическом конструировании возник перекос в эксплуатации советской ностальгии и смежных тем, например критики режима Бориса Ельцина и «проклятых 90-х».

Этот перекос и был увековечен при консервации партийной системы Владимиром Путиным. Поэтому все думские партии представляют только одну часть политического спектра, с одной на всех идеологией лояльности президенту, бесконечного оплакивания СССР, шовинизма, клерикализма, антизападной и антилиберальной риторики и т. д.