Мнения / Аналитика / Политический дневник
Статья опубликована в № 4661 от 26.09.2018 под заголовком: Жертвы победы

Жертвы своей победы

Когда даже теоретическая возможность получить власть вопреки договоренностям в Кремле воспринимается как признак раскола элит, ждать либерализации крайне наивно
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Федор Крашенинников

Если что и следует из сентябрьских выборов со всей очевидностью, то это мысль о исчерпанности существующей в России многопартийной системы. Она создавалась (а точнее – консервировалась) тогда, когда популярность президента была неоспорима, а недовольство проводимой властями политикой носило ситуационный и локальный характер. Так или иначе, но большинство пришедших на участки избирателей всегда голосовало за партию власти или ее выдвиженцев, а голоса недовольных распределялись среди остальных допущенных к процессу партий и по итогам ни одна из них не могла претендовать на реальную власть. При этом системные партии сохраняли свои фракции в Госдуме и других законодательных органах, продлевая таким образом свое существование на новый избирательный цикл, а главная – получая доступ к ресурсам и привилегиям.

Пенсионная реформа обрушила всю ситуацию. Во-первых, недовольных решениями власти в этот раз оказалось гораздо больше, чем система может утилизировать традиционным способом: вокруг кандидатов от КПРФ и ЛДПР сформировались спонтанные коалиции всех недовольных, которые в итоге перевесили возможности административно-мобилизационного ресурса исполнительной власти.

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