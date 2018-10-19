Статья опубликована в № 4678 от 19.10.2018 под заголовком: Благочестивые байкеры
Какая дорога ведет на Афон
Современная российская десекуляризация — игровая, театральная и неискренняя
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Максим Трудолюбов
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Депутаты, которые в любой непонятной ситуации едут на Афон, и благочестивые байкеры, которые сопровождают братских православных патриархов, – не самые ужасные идеологические формы. Интересны не формы, а пройденный к ним путь.
Может быть, руководство «Единой России» ездило на Афон, чтобы проследить за активами (туда вложено немало российских денег) и попытаться подорвать связи Афона с Константинопольской кафедрой. О возможном успехе операции уже были сообщения, но пока скорее выдающие желаемое за действительное.
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