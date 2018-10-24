Что выше – государство или спецслужбы
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Развитие истории вокруг убитого сотрудниками спецслужб Саудовской Аравии саудовского журналиста Джамаля Хашкоджи невозможно рассматривать вне контекста проблем российского государства с выдвинутыми против сотрудников его спецслужб обвинениями в причастности к убийству в Солсбери.
Искренность раскаяния руководства Саудовской Аравии и заявления о его непричастности к акции в Стамбуле можно и нужно ставить под вопрос. Но важно отметить: король Салман и фактический правитель принц Мухаммед ибн Салман формально отреклись от убийц Хашкоджи и даже принесли публичные соболезнования его семье, а министр иностранных дел назвал виновниками конкретных сотрудников спецслужб, якобы действовавших на свой страх и риск. Едва ли саудовским лидерам действительно жалко «предателя» Хашкоджи, но, во всяком случае, они изъявляют готовность найти с окружающим миром пусть и лицемерный, но все-таки приемлемый для него компромисс.
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