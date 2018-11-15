Мнения / Аналитика / Республика
Статья опубликована в № 4697 от 16.11.2018 под заголовком: Общий язык и война

На каком языке говорить о войне

Общее с Западом культурное пространство может помочь избежать неисправимых ошибок, но мы его покинули
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Максим Трудолюбов

В сегодняшней русской культуре почти нет Первой мировой войны, и это объяснимо – крушением тогдашнего государства, расколом общества и тенью Второй мировой, которая для современной России безмерно важнее. Первая мировая уехала от нас вместе с эмигрантами первой волны. А память тех, кто остался в СССР, была изменена госпропагандой – та война на многие годы стала «империалистической», а потом и вовсе стерлась. Россия тогда покинула общеевропейское культурное пространство.

В общественном сознании нет не только той войны, разговоры о которой только что прошли по всей Европе, но и готовности всерьез думать о роли политиков в ее развязывании. У нас с западной культурой нет общего языка для разговора о войне и ее причинах. В речи по поводу столетия окончания Первой мировой Эмманюэль Макрон говорил в Страсбурге, в частности, о том, что не хочет принадлежать к поколению «лунатиков, которые забыли свое прошлое». Макрон имел в виду книгу Кристофера Кларка «Лунатики. Как Европа вступила в войну в 1914-м» (The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914) и старый роман австрийского писателя Германа Броха «Лунатики» о предвоенном поколении в Германии и Австро-Венгрии.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике