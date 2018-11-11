Как Великая Отечественная затмила Первую мировую
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Россия редко воспоминает о Первой мировой войне, несмотря на значительные человеческие жертвы 100-летней давности. В национальной исторической памяти она остается в тени Великой Отечественной и Гражданской. Причина этого не только во временной дистанции, но и в нежелании элиты объяснять причины неудач далекой войны, вызвавших революцию 1917 г.
Центром юбилейных церемоний в честь столетия окончания Первой мировой стала Франция, куда съехались, по разным данным, от 60 до 90 лидеров стран – участниц войны, в том числе и Владимир Путин, который также возложил цветы к памятнику офицерам и солдатам русских бригад, погибших во Франции в 1916–1917 гг. В самой России окончание Первой мировой отмечалось более скупо – чиновники возложили цветы к памятникам в Мемориальном парке в Москве, где захоронены погибшие от ран в ходе Первой мировой солдаты и офицеры.
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