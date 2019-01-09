Мнения / Аналитика / Политический дневник
Статья опубликована в № 4728 от 09.01.2019 под заголовком: Томос как предчувствие

Томос как предчувствие

Поражение Москвы на религиозном фланге ставит под вопрос успешность политики России на украинском направлении в целом
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Федор Крашенинников

Юридическая часть истории создания на Украине национальной православной церкви завершилась: вопреки усилиям российских церковных и светских политиков желаемый украинцами акт был подписан и доставлен в Киев.

Болезненную озабоченность руководства России церковными конфликтами Украины, конечно же, нельзя рассматривать вне общего контекста российско-украинских отношений всех последних лет. Начиная с конца 2013 г., когда руководство нашей страны поставило все на тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, официальная Россия живет, глубоко погрузившись в украинские дела. И схватка вокруг украинской церкви всего лишь один из множества фронтов, на которых уже шестой год идет эта война.

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Комментарии
Zhabua
08:21 09.01.2019
@Может быть, ошибочна сама идея, что на украинскую ситуацию можно эффективно влиять из Москвы, постоянно наращивая финансовые и пропагандистские вложения?@ Зато на украинскую ситуацию можно эффективно влиять из Вашингтона и даже из Варшавы. Обходится, true, гораздо дешевле.
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