Мнения / Аналитика / Республика
Статья опубликована в № 4735 от 18.01.2019 под заголовком: Прямую связь с народом может в этой системе иметь только один человек – Владимир Путин

Когда «единственный человек» возвращается

«Человечность» – свойство, которое в современной политсистеме зарезервировано за Владимиром Путиным
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Максим Трудолюбов

Владимиру Путину опять пришлось сыграть роль «единственного человека» в своей политической системе. Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому расселить дом в Магнитогорске, часть которого была разрушена взрывом 31 декабря 2018 г. Незадолго до этого единственно правильного решения Дубровский отнесся к просьбе жителей снести дом так: «Кто-то пытается плясать на костях. Начинают собирать какие-то подписи, раскачивать ситуацию».

В прошлом году после пожара, в котором погибло 60 человек, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев говорил, что люди, вышедшие на площадь и призывавшие к отставке коррумпированного руководства региона, «спекулируют на людском горе». Другой местный чиновник сказал, что человек, выступавший на митинге, «пиарится на трагедии». Тот человек потерял на пожаре всех близких. Чиновник, его зовут Сергей Цивилев, позже встал на колени и попросил прощения у народа. Позже он сменил Тулеева на посту губернатора.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Zhabua
04:01 18.01.2019
Властям Магниторгорска самостоятельно расселить 400-квартирный домик определенно не по карману. Но и высшее должностное лицо крупного региона (на территории которого расположено одно из крупнейших в мире металлургических предприятий, генерирующее порядка $2 млрд. ежегодной прибыли) тоже не может самостоятельно принять такое решение. Это абсурд, но это правда. Это же не яхту Рашникову купить за $400 млн. и не личный самолет за $75 млн. Максим Анатольевич совершенно прав - это президентское исключительное полномочие.
61
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике