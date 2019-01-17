Когда «единственный человек» возвращается

Статья опубликована в № 4735 от 18.01.2019 под заголовком: Прямую связь с народом может в этой системе иметь только один человек – Владимир Путин

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Владимиру Путину опять пришлось сыграть роль «единственного человека» в своей политической системе. Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому расселить дом в Магнитогорске, часть которого была разрушена взрывом 31 декабря 2018 г. Незадолго до этого единственно правильного решения Дубровский отнесся к просьбе жителей снести дом так: «Кто-то пытается плясать на костях. Начинают собирать какие-то подписи, раскачивать ситуацию».

В прошлом году после пожара, в котором погибло 60 человек, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев говорил, что люди, вышедшие на площадь и призывавшие к отставке коррумпированного руководства региона, «спекулируют на людском горе». Другой местный чиновник сказал, что человек, выступавший на митинге, «пиарится на трагедии». Тот человек потерял на пожаре всех близких. Чиновник, его зовут Сергей Цивилев, позже встал на колени и попросил прощения у народа. Позже он сменил Тулеева на посту губернатора.