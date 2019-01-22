Кто и зачем следит за рейтингами президента
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Обсуждение итогов социологических опросов, зафиксировавших тенденцию на снижение рейтингов Владимира Путина и уровня доверия к нему, стали главной темой последних дней – прежде всего потому, что ничего более интересного и достойного обсуждения во внутрироссийской политике не происходит.
Личная популярность президента – краеугольный камень всей современной политической системы России, постоянная величина в любом уравнении власти. Пока рейтинг президента был стабильно высок и только рос, любое обсуждение моделей будущего без Путина или после Путина казалось фантастикой и уделом маргиналов. Но постепенная утрата Путиным своей популярности все-таки делает актуальными разнообразные сценарии будущего без него и борьбу вокруг того, какой из них будет реализован. И чем ниже будут опускаться рейтинги, тем явственнее и напряженнее будет эта борьба и тем интереснее будет наблюдать за поведением политической элиты страны, наблюдающей за президентскими рейтингами.
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