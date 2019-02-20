Как администрация президента играет в политику

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Решение о введении единого KPI для внутриполитического блока администрации президента и вице-губернаторов по политическим вопросам должно было бы вызвать скандал в стране, в которой по Конституции все еще существует федерализм и демократия. Какое отношение федеральные клерки имеют к деятельности региональных вице-губернаторов? Почему вице-губернаторы должны отчитываться не только перед своим непосредственным начальником, что вполне логично, но и перед администрацией президента напрямую?

Естественно, никакого скандала нет, потому что с реальным положением дел с демократией и федерализмом в России всем все более-менее понятно, и прежде всего – самим губернаторам и их заместителям. Если губернаторы де-факто назначаются и присылаются в регионы из Москвы, то что странного, что теперь и их политические заместители окончательно поступают в прямое подчинение московским бюрократам?