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Статья опубликована в № 4720 от 19.12.2018 под заголовком: Третировать неудобных победителей губернаторских выборов можно, только пока их мало
Что делать с региональными выборами
Вернуться к назначению губернаторов — проявить слабость, оставить выборы — обречь федеральный центр на расходы по продвижению «своих» кандидатов
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Федор Крашенинников
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Сам по себе итог губернаторских выборов в Приморье совершенно не интересен: случилось то, что раньше случалось постоянно и еще какое-то время будет случаться: победил тот человек, на которого сделал ставку президент и на победу которого работала вся вертикаль власти, включая федеральные СМИ.
Предшествующие события гораздо примечательнее: чтобы получить обычный для путинской России результат, в этот раз властям пришлось сначала пережить горечь поражения осенью, потом отменить прошедшие выборы, не допустить к новым выборам фактического победителя прошлых и в ручном режиме организовать победу нужному кандидату.