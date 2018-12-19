Мнения / Аналитика / Политический дневник
Статья опубликована в № 4720 от 19.12.2018 под заголовком: Третировать неудобных победителей губернаторских выборов можно, только пока их мало

Что делать с региональными выборами

Вернуться к назначению губернаторов — проявить слабость, оставить выборы — обречь федеральный центр на расходы по продвижению «своих» кандидатов
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Федор Крашенинников

Сам по себе итог губернаторских выборов в Приморье совершенно не интересен: случилось то, что раньше случалось постоянно и еще какое-то время будет случаться: победил тот человек, на которого сделал ставку президент и на победу которого работала вся вертикаль власти, включая федеральные СМИ.

Предшествующие события гораздо примечательнее: чтобы получить обычный для путинской России результат, в этот раз властям пришлось сначала пережить горечь поражения осенью, потом отменить прошедшие выборы, не допустить к новым выборам фактического победителя прошлых и в ручном режиме организовать победу нужному кандидату.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике