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Статья опубликована в № 4720 от 19.12.2018 под заголовком: Третировать неудобных победителей губернаторских выборов можно, только пока их мало

Что делать с региональными выборами

Вернуться к назначению губернаторов — проявить слабость, оставить выборы — обречь федеральный центр на расходы по продвижению «своих» кандидатов