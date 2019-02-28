Мнения / Аналитика / Республика
Статья опубликована в № 4765 от 01.03.2019 под заголовком: Большие задачи – такие, как неминуемое обновление жилых домов, – должны в остальной России выполняться иначе, чем в Москве

Москва и Петербург: две страны

Столичные рецепты решения типичных для всех регионов проблем не подходят для остальной России
Максим Трудолюбов

Москву и Петербург можно сравнивать не только по количеству снега на улицах. Когда два года назад Москва объявила реновацию жилых домов, за спиной у города уже была первая реновация, начатая еще в 1999 г. при мэре Юрии Лужкове. Та программа проводилась с помощью частных инвесторов, которые отдавали городу часть квартир в новых домах – город переселял в них людей из сносимых хрущевок. Все планировалось завершить за 10 лет, но процесс тянулся почти в 2 раза дольше. Из-за изменений в земельном законодательстве и сложной экономики большинство частных застройщиков вышли из программы, город заканчивал ее за бюджетные деньги, но в конце концов закончил. Почти 1700 пятиэтажек ранних серий было снесено, люди переехали.

Сейчас, как мы знаем, идет вторая, еще более масштабная реновация – т. е. не реновация, а снос и строительство. Дома уже проектируются, строятся, уже есть законченные. По плану к концу 2018 г. к переселению должны были быть готовы квартиры для 10 000 жителей (всего за 15 лет должно быть снесено более 5100 домов площадью 16 млн кв. м).

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Комментарии
johnqpublic
22:15 28.02.2019
Почему заголовок этой статьи не начинается со слова "Почему"? Непорядок...
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