Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4698 от 19.11.2018 под заголовком: Жилище за 600 млрд руб.

Программа «Жилище» обойдется Москве в 600 млрд рублей

Большую часть инвестиций получит реновация – 372 млрд рублей
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В 2019–2021 гг. Москва вложит в госпрограмму «Жилище» 601,94 млрд руб., говорится в пояснительной записке к бюджету, опубликованной на сайте мэрии. Большая часть инвестиций придется на строительство нового жилья и программу реновации – 372,3 млрд руб. В 2019 г. на нее будет направлено 125,4 млрд руб. Реновация – одна из главных программ мэра Сергея Собянина, она одобрена президентом Владимиром Путиным в феврале 2017 г. В ходе реновации власти Москвы собираются в течение 15 лет снести 5171 дом (в основном это пятиэтажные хрущевки). Около 1 млн жителей по программе реновации будут переселены за счет города в новые квартиры. Общая площадь домов, которые предстоит снести, составляет не менее 16 млн кв. м (около 350 000 квартир). Стоимость программы власти оценили в 3 трлн руб.

Львиную долю денег, предусмотренных на строительство нового жилья, получит Московский фонд реновации: в 2019 г. субсидии фонду составят 89,7 млрд руб. Фонду поручено сносить и строить дома, обеспечивать жилищные права граждан, выступать застройщиком и привлекать деньги граждан по договорам участия в долевом строительстве. Год назад фонд уже получал субсидию от правительства Москвы – 99,9 млрд руб. В бюджете города на 2018 г. предусмотрены субсидии в размере 67,5 млрд руб. В 2020 г. фонд получит 94 млрд, а в 2021 г. – 98 млрд руб. Таким образом, за пять лет работы фонд получит от города около 450 млрд руб.

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