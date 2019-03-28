Почему в деле Абызова конспирология не важна

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Внезапный арест Михаила Абызова, бывшего министра по делам открытого правительства, породил, как это всегда бывает, множество конспирологических версий: война силовиков с системными либералами, черная метка Дмитрию Медведеву, хозяйственный конфликт и т. д. Из пресс-релиза Следственного комитета понять, что вменяется Абызову, невозможно – зато нам не позабыли сообщить, что его еще формально не доказанные преступления вредительски «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны». Но, со слов адвокатов, получается, что силовики созданием сложной фабулы преступления не заморачивались, действуя в своей стандартной применительно к предпринимательским уголовным делам логике: купил дешевле, а продал дороже – значит, мошенник. Эти представления восходят к логике советских правоохранителей, т. е. к Уголовному кодексу времен плановой экономики, каравшему любую перепродажу частником чего угодно как спекуляцию. В комплект к самой «резиновой» статье Уголовного кодекса «Мошенничество» не менее стандартно идет создание преступного сообщества, нужное следствию обычно в первую очередь ради того, чтобы получить возможность заключить обвиняемого под стражу, а во вторую – чтобы раздуть тяжесть обвинения. За эту практику бизнес-сообществу следует в первую очередь благодарить самих себя: она сложилась в результате многолетней борьбы бизнес-ассоциаций за привилегированный статус предпринимателя в уголовном процессе, что выразилось, в частности, в запрете сажать до суда обвиняемых по так называемым предпринимательским статьям. «Преступное сообщество» – статья как раз не предпринимательская, зато предъявить ее любому предпринимателю (а также и чиновнику, и руководителю любой бюджетной организации) легче легкого: мало кто занимается бизнесом в одиночку. Предприниматель или дает поручения подчиненным, или договаривается с контрагентами – вот и сообщество. Впрочем, в некоторых случаях (случай Абызова не такой) можно ограничиться сотрудничеством с некими фантомными «неустановленными лицами» и не привлекать дополнительных фигурантов.