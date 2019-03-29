Статья опубликована в № 4784 от 29.03.2019 под заголовком: Война во власти — но это не точно
Как понять, чего бояться
Во всех громких процессах, воспринимаемых как показательные, человек из России инстинктивно пытается уловить новую генеральную линию
Максим Трудолюбов
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Постсоветская история России движется прыжками от судебного процесса к процессу. Дело Гусинского, дело ЮКОСа, дело Pussy Riot, дело «Кировлеса», дело Сугробова, дело Улюкаева, дела губернаторов – эти и другие громкие процессы коснулись не только их непосредственных участников. Свои выводы сделали все, кому приходится думать о карьере и бизнесе в России.
В этот же ряд неизбежно войдет и дело Михаила Абызова. Возможно, и дело Виктора Ишаева. Не так важно, задумываются ли эти процессы как показательные, резонансные и проч. Важно, что они так воспринимаются. Никому не нужно было объяснять, что судят на самом деле не за «уклонение от налогов», не за «хулиганство», «мошенничество» и «создание преступного сообщества».
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