Мнения / Аналитика / Республика
Статья опубликована в № 4784 от 29.03.2019 под заголовком: Война во власти — но это не точно

Как понять, чего бояться

Во всех громких процессах, воспринимаемых как показательные, человек из России инстинктивно пытается уловить новую генеральную линию
Максим Трудолюбов

Постсоветская история России движется прыжками от судебного процесса к процессу. Дело Гусинского, дело ЮКОСа, дело Pussy Riot, дело «Кировлеса», дело Сугробова, дело Улюкаева, дела губернаторов – эти и другие громкие процессы коснулись не только их непосредственных участников. Свои выводы сделали все, кому приходится думать о карьере и бизнесе в России.

В этот же ряд неизбежно войдет и дело Михаила Абызова. Возможно, и дело Виктора Ишаева. Не так важно, задумываются ли эти процессы как показательные, резонансные и проч. Важно, что они так воспринимаются. Никому не нужно было объяснять, что судят на самом деле не за «уклонение от налогов», не за «хулиганство», «мошенничество» и «создание преступного сообщества».

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