Мнения / Аналитика / Политический дневник

Почему страна не празднует путинский юбилей

Непонятно, каким образом из-за одного слова в Конституции один и тот же человек уже 20 лет руководит Россией
Федор Крашенинников

На этой неделе исполняется 20 лет со времени получения Владимиром Путиным власти над Россией из рук Бориса Ельцина. Нельзя сказать, чтобы приближение этого почтенного юбилея как-то широко праздновалось, и едва ли тому виной избиения недовольных на московских улицах. Скорее, дело в том, что праздновать такое событие неловко и даже опасно по целому ряду причин.

Во-первых, при современном темпе жизни 20 лет – это все-таки очень много. И это тем более много для страны с республиканским строем, настаивающей на том, что в ней царит демократия и нет никаких признаков диктатуры или чего-то подобного. 20 лет может править монарх или вождь, но для избираемого главы государства это невероятно долгий срок пребывания у власти. Даже просто повторяя эту цифру публично, можно заставить и вполне лояльных граждан задуматься: как же так получилось, что молодой энергичный преемник Ельцина уже правит дольше, чем Брежнев, более того – дольше, чем Андропов, Черненко, Горбачев и Ельцин, вместе взятые.

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Комментарии
bogdanov7080
20:15 06.08.2019
Странные автор задает вопросы... Потому что это номенклатурная какистократия, именно начиная с эпохи Брежнева, совершенно неразрывна в преемственности поколений. Вот уже 50 лет страной правят самые худшие и бездарные, наиподлейшие из людей - любого министра ткни, это потомок секретарей горкомов/райкомов. Даже нетрадиционный весельчак (пугачихин внук)- Галкин и тот сын советского генерал-полковника.
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