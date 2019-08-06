Почему страна не празднует путинский юбилей

Непонятно, каким образом из-за одного слова в Конституции один и тот же человек уже 20 лет руководит Россией

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На этой неделе исполняется 20 лет со времени получения Владимиром Путиным власти над Россией из рук Бориса Ельцина. Нельзя сказать, чтобы приближение этого почтенного юбилея как-то широко праздновалось, и едва ли тому виной избиения недовольных на московских улицах. Скорее, дело в том, что праздновать такое событие неловко и даже опасно по целому ряду причин.

Во-первых, при современном темпе жизни 20 лет – это все-таки очень много. И это тем более много для страны с республиканским строем, настаивающей на том, что в ней царит демократия и нет никаких признаков диктатуры или чего-то подобного. 20 лет может править монарх или вождь, но для избираемого главы государства это невероятно долгий срок пребывания у власти. Даже просто повторяя эту цифру публично, можно заставить и вполне лояльных граждан задуматься: как же так получилось, что молодой энергичный преемник Ельцина уже правит дольше, чем Брежнев, более того – дольше, чем Андропов, Черненко, Горбачев и Ельцин, вместе взятые.