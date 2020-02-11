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Важные вопросы о борьбе с терроризмом

Дело «Сети» — это повод задуматься, как именно достигаются результаты в работе спецслужб
Федор Крашенинников
Как теперь не думать о том, в чем может признаться под пытками каждый из нас?

Приговоры по пензенскому делу якобы существовавшей, но теперь ликвидированной и запрещенной в России террористической организации «Сеть» вызывают много вопросов.

Прежде всего непонятно, где теперь в России начинается преступная деятельность – с неосторожных разговоров, с неудачно выбранной компании или же с желания скучающих спецслужбистов найти в провинциальном городе террористическую организацию и разоблачить ее со всей суровостью?

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