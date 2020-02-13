Враг государства номер один

Том «Капитала» Карла Маркса, изъятый правоохранителями по так называемому делу «Сети», сгорит в печи-инсинераторе для уничтожения документов, которыми оборудованы подразделения региональных судебных департаментов и Росимущества. Трагическая ирония здесь не только в образе: главная книга Маркса сгорает по приговору суда в 2020 г., почти как в 1933-м, когда именно с нее начинались «огненные речевки» немецкого Студенческого союза. Но и в том, что порядок этого сгорания в Российской Федерации все еще регулируется инструкцией, принятой в 1990 г. Верховным судом, КГБ и Прокуратурой СССР, на гербе которого была цитата из Маркса и Энгельса: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».