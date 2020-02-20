Сдвиг по истории

На XIX Леонтьевских чтениях, прошедших в Петербурге в середине февраля, Мария Мацкевич из Социологического института РАН сделала интересный доклад «Историческая память как ресурс», основанный на данных текущего проекта ЦИРКОНа «Ценностная солидаризация и общественное доверие в России» и многолетней (с 2004 г.) статистике «Евразийского монитора». Мацкевич говорила о том, как воспринимают различные исторические события и личностей люди, живущие в постсоветских государствах, и насколько это восприятие их объединяет или разъединяет. И один из тезисов этого доклада представляется мне заслуживающим внимания не только в рамках академической дискуссии.