Сдвиг по истории
Современный россиянин, охотно ставя в опроснике лайки победам, оплаченным страданиями предков, не вдумывается в их опыт
На XIX Леонтьевских чтениях, прошедших в Петербурге в середине февраля, Мария Мацкевич из Социологического института РАН сделала интересный доклад «Историческая память как ресурс», основанный на данных текущего проекта ЦИРКОНа «Ценностная солидаризация и общественное доверие в России» и многолетней (с 2004 г.) статистике «Евразийского монитора». Мацкевич говорила о том, как воспринимают различные исторические события и личностей люди, живущие в постсоветских государствах, и насколько это восприятие их объединяет или разъединяет. И один из тезисов этого доклада представляется мне заслуживающим внимания не только в рамках академической дискуссии.
Оказывается, многолетние уже замеры показывают, что в России и других постсоветских странах не только падает уровень знания истории, но и меняется соответствующая социальная норма: представители молодых поколений все легче по сравнению со старшими признаются в незнании истории и все в большей степени считают правильным не испытывать особых эмоций по поводу событий прошлого. По словам автора доклада, трансформация нормы наблюдается на протяжении последнего десятилетия, т. е. речь идет о поколенческом сдвиге.