Зачем задраивать законодательные люки

Можно представить, что в языковой картине мира российского лидера власть и законы – это его броня, в которой есть «люки», подлежащие задраиванию. Внимательные слушатели напомнили, что базовый иностранный язык Путина немецкий, а потому он мог иметь в виду немецкое слово Lücke, которое, в частности, означает «пробел», «недостаток», «дыру в законодательстве». В этом случае президент просто заполняет законодательные лакуны – по своему усмотрению.