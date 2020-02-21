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Зачем задраивать законодательные люки

Власть считает законы не институтом права, а инструментом обеспечения безопасности
Максим Трудолюбов
Законотворческая деятельность, с точки зрения политического руководства России, относится к сфере безопасности

В интервью агентству ТАСС президент Владимир Путин два раза произнес слово «люк», и оба раза речь шла о закрытии или «заполнении» упомянутого «люка». «Если что-то не отрегулировано в законе, то в соответствии с действующим у нас Основным законом страны президент имеет право своим указом этот люк в законодательстве заполнить», – сказал Путин. Похожим образом он призвал избавляться и от «люков» во власти.

Можно представить, что в языковой картине мира российского лидера власть и законы – это его броня, в которой есть «люки», подлежащие задраиванию. Внимательные слушатели напомнили, что базовый иностранный язык Путина немецкий, а потому он мог иметь в виду немецкое слово Lücke, которое, в частности, означает «пробел», «недостаток», «дыру в законодательстве». В этом случае президент просто заполняет законодательные лакуны – по своему усмотрению.

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