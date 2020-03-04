Поправки, которые не понравятся никому

Начнем с того, что сама манера вносить в уже прошедший первое чтение закон не уточнения и дополнения по итогам парламентской дискуссии, а принципиально новые нормы, меняющие его смысл, в «поправках на поправки» доведена практически до абсурда – многие уже написали, что из политического проект превратился в идеологический. Прием не новый – обычно в злоупотреблении им обвиняли депутатов-лоббистов, но в исполнении президента, в отношении его же собственного проекта выглядит странно.