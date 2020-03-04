Поправки, которые не понравятся никому
В новых поправках к Конституции есть чем оскорбиться почти любому, на любой вкус
Если первый комплект президентских поправок к Конституции вызвал возмущение специалистов низким юридическим качеством и откровенно авторитарным характером предлагаемых изменений в структуре власти, но почти индифферентную реакцию общественности, то пакет новых поправок, внесенный Владимиром Путиным ко второму чтению, спровоцировал шквал насмешек и протестов. Два бича российского державного законотворчества последних лет – спешка и секретность – в этот раз, судя по всему, сыграли с Кремлем дурную шутку. В новых поправках к Основному закону есть чем оскорбиться и возмутиться почти любому, на любой вкус.
Начнем с того, что сама манера вносить в уже прошедший первое чтение закон не уточнения и дополнения по итогам парламентской дискуссии, а принципиально новые нормы, меняющие его смысл, в «поправках на поправки» доведена практически до абсурда – многие уже написали, что из политического проект превратился в идеологический. Прием не новый – обычно в злоупотреблении им обвиняли депутатов-лоббистов, но в исполнении президента, в отношении его же собственного проекта выглядит странно.