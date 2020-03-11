Уроки Бориса Ельцина для Владимира Путина

Резкие маневры российской власти на нефтяном рынке имеют свои объяснения и резоны с учетом реалий этого самого рынка, но трудно спорить с тем, что время для них выбрано самое неудачное – если исходить и из внутриполитической ситуации в России, и из состояния мировой экономики. Тем не менее спорные решения были приняты, и их последствия обрушились на экономику страны и ее граждан. Стоит ли ждать каких-то политических последствий происходящего?