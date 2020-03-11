Уроки Бориса Ельцина для Владимира Путина
В течение 20 лет Путин делал все, чтобы ситуация 1998–1999 гг. не повторилась: чтобы ни ошибочные решения, ни мировые кризисы не могли повлиять на устойчивость власти президента России
Резкие маневры российской власти на нефтяном рынке имеют свои объяснения и резоны с учетом реалий этого самого рынка, но трудно спорить с тем, что время для них выбрано самое неудачное – если исходить и из внутриполитической ситуации в России, и из состояния мировой экономики. Тем не менее спорные решения были приняты, и их последствия обрушились на экономику страны и ее граждан. Стоит ли ждать каких-то политических последствий происходящего?
Внешне все выглядит так, будто внутри власти напрочь нарушены коммуникации между центрами принятия решений. Пока политические структуры власти брошены на баррикады конституционной реформы, ее экономические органы действуют совершенно автономно, никак не учитывая текущей политической ситуации. Только со всех сторон полились обычные для политических кампаний последних 20 лет песнопения о стабильности и избавлении от потрясений, столь характерных для «лихих» девяностых, как резко падает рубль, начинается паника, причем все это происходит на фоне проблем глобальной экономики и эпидемии коронавируса, перспективы которой в России пока совершенно непонятны.