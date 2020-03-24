Время наращивать госрасходы

В отличие от кризисов 2008 или 1998 гг. этот кризис – не финансовый, а экономический. Меры по борьбе с вирусом бьют прежде всего по заработкам людей и прибыли компаний. Финансовые институты тоже понесут убытки, но уже как следствие этих проблем. Именно поэтому действия монетарных властей (при всей их важности) будут вторичными по сравнению с фискальными мерами.