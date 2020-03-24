Время наращивать госрасходы
Важно, чтобы деньги были потрачены именно на компенсацию потерь от коронавируса, а не на очередную стройку века
Важнейшим сигналом от правительства было бы заявление о готовности направить на борьбу с кризисом триллионы дополнительных госрасходов
Ни у кого уже не вызывает сомнений, что эпидемия коронавируса стала тем самым идеальным штормом, который вверг всю мировую экономику в состояние кризиса. В России ситуация усугубляется тем, что одним из эффектов этого кризиса стало резкое падение цен на нефть, вызванное как резким сокращением спроса, так и развалом соглашения ОПЕК+.
В отличие от кризисов 2008 или 1998 гг. этот кризис – не финансовый, а экономический. Меры по борьбе с вирусом бьют прежде всего по заработкам людей и прибыли компаний. Финансовые институты тоже понесут убытки, но уже как следствие этих проблем. Именно поэтому действия монетарных властей (при всей их важности) будут вторичными по сравнению с фискальными мерами.
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