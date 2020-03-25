Кто поможет «жуликам» и «торгашам»

Правительство России декларирует намерение помочь бизнесу, но объемы и виды этой помощи вызывают множество вопросов. И главный из них – готова ли российская власть приложить реальные усилия к спасению малого и среднего бизнеса? Вопрос можно задать и по-другому: хочет ли она на самом деле спасать малый, средний и даже крупный негосударственный бизнес?