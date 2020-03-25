Кто поможет «жуликам» и «торгашам»
Власть должна быть готова спасать малый и средний бизнес не на словах, а на деле
Зачем же помогать [малым и средним предпринимателям], если они жулики и торгаши
Бизнес в России под ударом кризиса, и в отличие от большей части мира эпидемией коронавируса и борьбой с ней список бед российских предпринимателей не заканчивается. Из-за специфики отечественной экономики падает курс рубля, что в сложившейся ситуации усугубляет проблемы. Очевидно, что сочетание всех этих факторов ставит на грань выживания целые отрасли экономики.
Правительство России декларирует намерение помочь бизнесу, но объемы и виды этой помощи вызывают множество вопросов. И главный из них – готова ли российская власть приложить реальные усилия к спасению малого и среднего бизнеса? Вопрос можно задать и по-другому: хочет ли она на самом деле спасать малый, средний и даже крупный негосударственный бизнес?
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