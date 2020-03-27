День независимости
Российскому обществу не хватает способности опереться на что-то в отношениях с государством и другими сильными мира сего. Одна из таких опор — независимые СМИ
Создавать что-то независимое – в политике, в медиа, в чем угодно – все равно что вытягивать себя из болота. Найти опору трудно. Независимость – это всегда что-то новое. Зависимость – старое, поэтому советчиков с опытом встраивания в партию власти, мафиозную группу или монополию всегда достаточно.
То, что таких людей много, – неудивительно. Удивительно, что есть люди, пытающиеся создавать независимые проекты. «Ведомости» с первых дней были предприятием по созданию независимости – и для людей, делавших газету, и для его многочисленных читателей.
Претендовать на независимость от разных форм власти – значит плыть против течения. Защищать независимость – научную, творческую, редакционную, политическую и экономическую – трудно и затратно. Это везде так. В России, где господство и подчинение – широко распространенные виды общественного взаимодействия, это особенно трудно и затратно.
Глядя на российскую историю, нетрудно решить, что «в России всегда так было». В прошлом много раз воспроизводившейся формой относительной независимости была свобода с высочайшего позволения, свобода по лицензии. В советские времена благодаря покровительству харизматичного редактора или режиссера до публики могли дойти великие книги, спектакли или фильмы-притчи (см. «Новый мир» при Александре Твардовском или «Ленком» лучших времен при Марке Захарове).
Умение точно угадывать настроение правителя, чувствовать грань, за которую заступать нельзя, понимать жанровые границы – к примеру, не переходить от притчи к документальной прозе – обязательные навыки для обладателя такой лицензии.
В концентрированном виде эти навыки требуются от придворного шута. Но ими должен был владеть и придворный поэт, и советский сатирик, и редактор толстого советского журнала, и режиссер, которому разрешено намекать на острые проблемы и высвечивать отдельные недостатки в картине общественного процветания. Существование любимых обществом очагов разрешенной свободы было характерной чертой советского времени.
В постсоветское время все смешалось. Сохранилась практика «лицензионной» свободы – в России есть известные медиа и университеты, руководители которых дают понять, что спасают свои институты благодаря уникальным связям и способности продлевать лицензию на (относительную) свободу.
Но в России предпринимались и попытки создать очаги независимости нетоталитарного, нового типа, независимые структуры, не получающие лицензии в Кремле или большой корпорации. Под независимой структурой здесь имеется в виду такая организация или группа, правила и традиции работы которой соблюдаются даже тогда, когда руководители группы меняются. «Ведомости» – именно такой проект. Главные редакторы издания не раз менялись, но ни один из них не ходил за ярлыком на редакторство ни в администрацию президента, ни в офис большой корпорации.
Изначально владельцами газеты были издательские компании Independent Media, Dow Jones (владелец газеты The Wall Street Journal, WSJ) и Pearson (бывший владелец Financial Times). Это были прозрачные собственники с понятными мотивами, которые не интересовались содержанием газеты и уважали решения совета директоров в части назначения главных редакторов. Конечно, такой набор акционеров был легкой мишенью для тех, в чьем сознании «кто платит, тот заказывает музыку». И это при том, что «Ведомости» в те времена были хорошим бизнесом и никаких субсидий «оттуда» не получали. Впрочем, даже после вынужденной продажи издания, связанной с принятием в России закона о запрете на владение СМИ иностранными компаниями, внутренние правила в целом соблюдались. Примеров такого рода преемственности много в других странах (вспомним историю покупки той же WSJ Рупертом Мердоком), в России – немного. А ведь это простое и правильное решение: ни лицензии, ни связей в верхах не нужно, чтобы редактировать и издавать «Ведомости». Достаточно компетентности, уважения коллег и соблюдения принципов редакционной независимости, которые подробно описаны в ведомостной «Догме», своде внутренних правил газеты.
Если верить сообщению медиа о встрече и.о. главного редактора «Ведомостей» Андрея Шмарова с сотрудниками газеты, новый руководитель «Догму» не читал, как не читает и самой газеты. Отказываться от такого типа преемственности – через принятие внутренних правил – крайне недальновидно. Это значит подорвать доверие к изданию, которое на протяжении всего своего существования опиралось на прозрачные правила, остававшиеся прежними при смене владельцев и редакторов.
Много лет в России последовательно идет процесс уничтожения независимых институтов. Между тем именно благодаря независимости и основанному на ней доверии издание может вносить ясность в ситуации, где все остальные игроки и стороны заинтересованы в искажении правды. Это так и при распространении вируса, и в повседневной рутине политического и экономического развития. Российскому обществу не хватает субъектности, способности опираться на что-то в отношениях с государством и другими сильными мира сего. Одна из таких опор – независимые СМИ. Убивать уже существующий институт независимости – значит осознанно лишать себя и других опор, топя себя и окружающих в болоте.
Автор — редактор отдела «Комментарии» «Ведомостей» в 2003-2015 гг.