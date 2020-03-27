День независимости

Изначально владельцами газеты были издательские компании Independent Media, Dow Jones (владелец газеты The Wall Street Journal, WSJ) и Pearson (бывший владелец Financial Times). Это были прозрачные собственники с понятными мотивами, которые не интересовались содержанием газеты и уважали решения совета директоров в части назначения главных редакторов. Конечно, такой набор акционеров был легкой мишенью для тех, в чьем сознании «кто платит, тот заказывает музыку». И это при том, что «Ведомости» в те времена были хорошим бизнесом и никаких субсидий «оттуда» не получали. Впрочем, даже после вынужденной продажи издания, связанной с принятием в России закона о запрете на владение СМИ иностранными компаниями, внутренние правила в целом соблюдались. Примеров такого рода преемственности много в других странах (вспомним историю покупки той же WSJ Рупертом Мердоком), в России – немного. А ведь это простое и правильное решение: ни лицензии, ни связей в верхах не нужно, чтобы редактировать и издавать «Ведомости». Достаточно компетентности, уважения коллег и соблюдения принципов редакционной независимости, которые подробно описаны в ведомостной «Догме», своде внутренних правил газеты.