Как не допустить беспорядков
Было бы красиво, если бы источником антикризисных выплат стал Роснефтегаз, где собираются дивиденды сырьевых госкомпаний
В связи с набирающей высоту пандемией коронавируса сейчас в России обсуждаются два блока проблем: чисто эпидемиологические (когда наступит пик заболеваемости и как его сгладить) и социально-экономические (сколько денег надо выплатить бизнесу и населению). Но в стороне остается еще один блок – поведенческий.
Как ведет себя бизнес в это тяжелое время – более или менее понятно. Крупный продолжает добывать сырье и отправлять его на экспорт (там свои проблемы, с коронавирусом мало связанные), а вот средний и особенно малый бизнесы получают мощные удары по корпусу – недаром снова популярны воспоминания о судьбе «Титаника». Особенно тяжело практически всем отраслям сервисной экономики, где происходит массовое закрытие предприятий, а работающие там люди на грани увольнений и потери дохода.
А вот что делают простые люди? Каковы их модели поведения в это экстремальное время?
Если очень грубо обобщить, то пока их две:
– безразличие, как будто бы ничего не происходит. В Москве, наиболее пораженной инфекцией, по словам мэра Сергея Собянина, около 20% жителей игнорируют призывы к самоизоляции. В провинции эта доля, как правило, принципиально выше, что напрямую связано с численностью инфицированных. В подавляющем большинстве регионов России их пока не более десятка человек;