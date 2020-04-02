Как не допустить беспорядков

Как ведет себя бизнес в это тяжелое время – более или менее понятно. Крупный продолжает добывать сырье и отправлять его на экспорт (там свои проблемы, с коронавирусом мало связанные), а вот средний и особенно малый бизнесы получают мощные удары по корпусу – недаром снова популярны воспоминания о судьбе «Титаника». Особенно тяжело практически всем отраслям сервисной экономики, где происходит массовое закрытие предприятий, а работающие там люди на грани увольнений и потери дохода.