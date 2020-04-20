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Посткризисные опасности

Как бороться с пандемией монополизации и чрезмерной осторожности
Рубен Ениколопов , экономист, ректор Российской экономической школы

Экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, в самом разгаре, но уже понятно, что шок такой силы не пройдет просто так и будет иметь долгосрочные последствия. Сейчас, безусловно, еще рано подводить итоги, а большинство предсказаний носят спекулятивный характер. Но держать в голове сценарии развития событий полезно, чтобы быть к ним готовыми и продумать шаги, которые позволят предотвратить  развитие событий по негативному сценарию.

Одним из последствий кризиса, скорее всего, станет существенный рост неравенства. Это связано прежде всего с тем, что издержки сдерживания распространения вируса распределены крайне неравномерно между разными категориями граждан. Более образованные и богатые не так болезненно переживают кризис, у них с большей вероятностью есть возможность продолжить работать удаленно. А даже если такой возможности у них нет, то у них имеются сбережения, которые позволяют пережить тяжелые времена. По бедным же слоям населения кризис бьет гораздо сильнее, что ведет к увеличению неравенства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных