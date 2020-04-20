Посткризисные опасности

Одним из последствий кризиса, скорее всего, станет существенный рост неравенства. Это связано прежде всего с тем, что издержки сдерживания распространения вируса распределены крайне неравномерно между разными категориями граждан. Более образованные и богатые не так болезненно переживают кризис, у них с большей вероятностью есть возможность продолжить работать удаленно. А даже если такой возможности у них нет, то у них имеются сбережения, которые позволяют пережить тяжелые времена. По бедным же слоям населения кризис бьет гораздо сильнее, что ведет к увеличению неравенства.