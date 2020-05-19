Как из Конакова не получился город-сад

Как из Конакова не получился город-садОшибка «Алисы» позволила на время смягчить изоляционистский режим
Голосовая помощница «Алиса» от «Яндекса» угодила тут в историю: внезапно помогла людям попасть в город Конаково, закрытый из-за коронавируса. Город в Тверской области перекрыли из-за рисков заражения сотрудников местной гидроэлектростанции, одной из крупнейших в Центральной России. Впускают сюда только по специальным пропускам. Но, оказалось, можно позвонить по мобильному телефону, найденному «Алисой», и тогда тоже впустят.
Хотя начиналось все не так благостно: бывшему мэру Твери Валерию Павлову несколько месяцев назад начали упорно названивать незнакомцы и требовать к телефону администрацию Конакова.
А когда началась эпидемия, телефон бывшего мэра стали обрывать днем и ночью с просьбой выдать пропуск.
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