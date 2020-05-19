Как из Конакова не получился город-сад

Голосовая помощница «Алиса» от «Яндекса» угодила тут в историю: внезапно помогла людям попасть в город Конаково, закрытый из-за коронавируса. Город в Тверской области перекрыли из-за рисков заражения сотрудников местной гидроэлектростанции, одной из крупнейших в Центральной России. Впускают сюда только по специальным пропускам. Но, оказалось, можно позвонить по мобильному телефону, найденному «Алисой», и тогда тоже впустят.