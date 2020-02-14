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«Яндекс» заработал 1,5 млрд рублей на продаже устройств с «Алисой»

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«Яндекс» заработал в 2019 г. 1,5 млрд руб. на продаже устройств с умным голосовым помощником «Алиса», говорится в сообщении компании. Это включает как собственные продажи компании, так и отчисления партнеров.

Среди собственных устройств компании, на которых установлена «Алиса», – «Яндекс.Станция» и «Яндекс.Станция Мини», голосовой помощник также используется на устройствах «Яндекс.Модуль» и «Яндекс.Авто». Кроме собственных умных колонок «Яндекса» их голосовым помощником оборудованы колонки LG, Irbis, Elari, Dexp, Irbis, Prestigio и bluetooth-наушники Sonу.

«Яндекс» запустил голосового помощника «Алису» в октябре 2017 г. Она умеет распознавать речь, определять значение запроса и синтезировать голос. Озвучивает «Алису» актриса Татьяна Шитова, которая занимается дублированием Скарлетт Йоханссон в российском прокате. Ежедневная аудитория «Алисы» составляет 8 млн пользователей, говорил операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.

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