Риски декретной победы над коронавирусом

Нет ничего удивительного в том, что российский официоз проявляет беспокойство по поводу публикаций западной прессы о ситуации с эпидемией коронавируса и смертностью от нее в России. Казалось бы, пусть заокеанские критики сомневаются в российской статистике сколько угодно – ведь если они не правы, то уже в самом ближайшем будущем будут посрамлены: Россия выйдет из эпидемии с относительно небольшими потерями, продемонстрировав организованность и профессионализм власти в вопросах медицины и эпидемиологии.