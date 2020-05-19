Риски декретной победы над коронавирусом

Риски декретной победы над коронавирусомВ нынешнем открытом мире неразумно пытаться утаивать данные об эпидемии
Эта победа [над эпидемией] должна быть признана и в других странах, иначе она останется исключительно фактом внутренней пропаганды
Есть такой анекдот советских времен: призраки великих полководцев прошлого наблюдают парад на Красной площади, Александр Македонский и Юлий Цезарь восхищаются советскими танками и самолетами, которые помогли бы им завоевать весь мир, а Наполеон замечает, что, если бы у него была газета «Правда», мир бы никогда не узнал, что он проиграл битву при Ватерлоо.
Нет ничего удивительного в том, что российский официоз проявляет беспокойство по поводу публикаций западной прессы о ситуации с эпидемией коронавируса и смертностью от нее в России. Казалось бы, пусть заокеанские критики сомневаются в российской статистике сколько угодно – ведь если они не правы, то уже в самом ближайшем будущем будут посрамлены: Россия выйдет из эпидемии с относительно небольшими потерями, продемонстрировав организованность и профессионализм власти в вопросах медицины и эпидемиологии.