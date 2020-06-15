Об уважении и экономике

Вопрос уважения и его влияния на политику и экономику очень интересный и до сих пор мало изученный. И это удивительно, поскольку уважение идет бок о бок с доверием. А про доверие и его роль в экономике написано уже достаточно – как академиками, так и публицистами. Если коротко, то чем выше уровень доверия в обществе, тем ниже так называемые транзакционные издержки ведения бизнеса. Не надо тратиться на охранников, составление длинных контрактов и т. п. Затраты возникают вследствие недоверия, писал Фрэнсис Фукуяма в книге «Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию». Ниже издержки, выше производительность, выше экономический рост.