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Об уважении и экономике

Результат всенародного голосования может девальвировать ценность Конституции
Максим Буев , экономист, проректор Российской экономической школы по стратегическому развитию
Всенародное голосование, которое является, как сказали бы англичане, украшением окон, рискует сильнее разделить общество, а результат – девальвировать ценность Конституции у немалой части россиян

В недавнем интервью миллиардера Джорджа Сороса спросили, что он думает о Дональде Трампе, а именно – о его неуважении ценностей свободы и демократии. Сорос ответил, что Трамп хочет стать диктатором, но для страны это лишь эпизод краткосрочной слабости, поскольку в США все еще есть конституция, которую люди уважают.

Вопрос уважения и его влияния на политику и экономику очень интересный и до сих пор мало изученный. И это удивительно, поскольку уважение идет бок о бок с доверием. А про доверие и его роль в экономике написано уже достаточно – как академиками, так и публицистами. Если коротко, то чем выше уровень доверия в обществе, тем ниже так называемые транзакционные издержки ведения бизнеса. Не надо тратиться на охранников, составление длинных контрактов и т. п. Затраты возникают вследствие недоверия, писал Фрэнсис Фукуяма в книге «Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию». Ниже издержки, выше производительность, выше экономический рост. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных