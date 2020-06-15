Об уважении и экономике

Об уважении и экономикеРезультат всенародного голосования может девальвировать ценность Конституции
Всенародное голосование, которое является, как сказали бы англичане, украшением окон, рискует сильнее разделить общество, а результат – девальвировать ценность Конституции у немалой части россиян
В недавнем интервью миллиардера Джорджа Сороса спросили, что он думает о Дональде Трампе, а именно – о его неуважении ценностей свободы и демократии. Сорос ответил, что Трамп хочет стать диктатором, но для страны это лишь эпизод краткосрочной слабости, поскольку в США все еще есть конституция, которую люди уважают.
Вопрос уважения и его влияния на политику и экономику очень интересный и до сих пор мало изученный. И это удивительно, поскольку уважение идет бок о бок с доверием. А про доверие и его роль в экономике написано уже достаточно – как академиками, так и публицистами. Если коротко, то чем выше уровень доверия в обществе, тем ниже так называемые транзакционные издержки ведения бизнеса. Не надо тратиться на охранников, составление длинных контрактов и т. п. Затраты возникают вследствие недоверия, писал Фрэнсис Фукуяма в книге «Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию». Ниже издержки, выше производительность, выше экономический рост.