Как вырастить киберчемпионов

Популярность компьютерных игр и игровых турниров, яркие победы российских киберспортсменов на международных соревнованиях и впечатляющие призовые фонды вызвали бум киберспорта и гейминга. Молодежь теперь рассматривает игры как сферу для построения профессиональной карьеры. А депутаты Госдумы изучают варианты законодательного регулирования этой индустрии. Звучат предложения собрать межведомственную комиссию с участием Минспорта, Минпросвещения, Минобрнауки, Минцифры, одним из ключевых вопросов для которой должно стать образование в киберспорте – пока эта сфера особым образом государством не управляется. При этом до конца 2022 г. правительство РФ планирует запустить в ряде вузов образовательные программы в области киберспорта, на что будет направлено 17,6 млрд руб.