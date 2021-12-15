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Как вырастить киберчемпионов

Для этого необходима система профессиональной подготовки на уровне вузов
Наталья Чайковская , президент группы компаний E Terra Media
Образовательные программы в киберспорте должны быть максимально гибкими. Потому что появляются новые игры, которые становятся популярными и превращаются в спортивные дисциплины

Популярность компьютерных игр и игровых турниров, яркие победы российских киберспортсменов на международных соревнованиях и впечатляющие призовые фонды вызвали бум киберспорта и гейминга. Молодежь теперь рассматривает игры как сферу для построения профессиональной карьеры. А депутаты Госдумы изучают варианты законодательного регулирования этой индустрии. Звучат предложения собрать межведомственную комиссию с участием Минспорта, Минпросвещения, Минобрнауки, Минцифры, одним из ключевых вопросов для которой должно стать образование в киберспорте – пока эта сфера особым образом государством не управляется. При этом до конца 2022 г. правительство РФ планирует запустить в ряде вузов образовательные программы в области киберспорта, на что будет направлено 17,6 млрд руб.

Быстро развивающийся рынок испытывает огромный дефицит подготовленных кадров. Речь идет как о киберспортсменах, так и о тренерах, организаторах турниров, судьях, психологах, специалистах по трансляции соревнований, финансовом менеджменте и многих других.

На кадровый запрос игровой индустрии рынок образования отвечает появлением профильных направлений на всех уровнях образовательной системы: частные курсы, кружки и мастер-классы, занятия в школах, программы в вузах. Вузовское образование в киберспорте особенно развито в США, где сегодня порядка 130 университетов готовят специалистов игровой индустрии и киберспортсменов. На базе вузов открываются киберспортивные арены для тренировок и турниров, студенческие команды поддерживаются грантами от крупных компаний. Именно на университетских площадках и зародился киберспорт: первый турнир по компьютерным играм был проведен в 1972 г. в Стэнфорде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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