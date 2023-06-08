Вернуться к Сибири

Поставки российской продукции в Китай в январе – апреле 2023 г. увеличились на 24,8% (до $39,5 млрд; по данным Главного таможенного управления КНР), сырьевые компании перенаправили туда значительные объемы нефти, газа, угля, древесины, металлов. В свою очередь, промышленные компании в России переключаются на закупки материалов и комплектующих из КНР. Автокомпоненты и готовые автомобили, полимеры и другая нефтехимическая продукция, электрооборудование – в целом товарный поток из Китая в Россию в январе – апреле 2023 г. вырос на 67,2% в годовом выражении (до $33,7 млрд).