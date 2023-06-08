Вернуться к Сибири

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Продукция нижних переделов должна стать локомотивом российской экономики, и разместиться он должен ближе к Китаю
Вера Кононова , заместитель начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований

Тот «разворот на Восток», который мы сейчас наблюдаем, в большинстве случаев не означает перехода нашей экономики на новую основу. На Восток разворачиваются лишь те производства, которые находятся в самом начале и в самом конце производственных цепочек: добыча, ориентированная на экспорт, и сборочные производства, зависящие от импорта.

Поставки российской продукции в Китай в январе – апреле 2023 г. увеличились на 24,8% (до $39,5 млрд; по данным Главного таможенного управления КНР), сырьевые компании перенаправили туда значительные объемы нефти, газа, угля, древесины, металлов. В свою очередь, промышленные компании в России переключаются на закупки материалов и комплектующих из КНР. Автокомпоненты и готовые автомобили, полимеры и другая нефтехимическая продукция, электрооборудование – в целом товарный поток из Китая в Россию в январе – апреле 2023 г. вырос на 67,2% в годовом выражении (до $33,7 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных