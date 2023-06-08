Глоток яда. Почему в России опять отравились контрафактным алкоголем

Однако конечную ответственность за свою жизнь и здоровье все же несут потребители. Если напиток очень дешев, если он произведен в каких-то медвежьих углах и название производителя не говорит ничего – встреча с таким товаром может завершиться фатально, это надо иметь в виду. Ну а единственный верный и самый разумный способ сохранить себе жизнь при использовании алкоголя – не употреблять его внутрь ни в каком виде. Любая доза любого алкоголя наносит вред человеку. Тот, кто говорит, что 50 грамм в день можно всем и всегда – заблуждается. Есть лишь количество алкоголя, которое категорически не стоит превышать. Но все авторитетные медицинские организации сходятся в одном мнении – безопасных доз нет.