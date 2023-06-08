Глоток яда. Почему в России опять отравились контрафактным алкоголем

Глоток яда. Почему в России опять отравились контрафактным алкоголемЕдинственный верный способ сохранить жизнь при использовании спиртного – не употреблять его внутрь
Контрафактный алкоголь стал причиной очередной трагедии в России. 30 человек погибли в результате употребления напитка «Мистер сидр», изготовленного ООО «Анди» в Самарской области, еще около сотни проходят лечение (данные на 7 июня). В «Мистере сидре» нашли примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека.
Метанол – самое токсичное соединение среди всех спиртов, он через ферменты организма превращается в мощные яды нервного и сердечно-сосудистого действия с выраженными кумулятивными свойствами – формальдегид и муравьиную кислоту. Отравление малыми дозами характеризуется состоянием легкого опьянения, тошнотой, рвотой, сильной головной болью. Одним из первых воздействию яда подвергается зрительный нерв, поэтому употребляющие суррогатные напитки отмечают расстройства зрения – появляются «туман перед глазами», «мелькание», «потемнение в глазах». Пострадавшие люди часто слепнут.
Летальный объем чистого метилового спирта – всего 80-100 мл. У принявшего такую дозу быстро развивается цианоз (синюшная окраска кожи и слизистых оболочек), расширяются зрачки, человек бьется в судорогах. Смерть от остановки дыхания наступает в течение 2-3 часов.
Быстро заподозрить отравление метанолом сложно. Его путают с обычным опьянением, оно даже меньше, чем от этанола, и запах тот же. Поэтому пострадавшие поздно обращаются за помощью. Для лечения сегодня применяются гемодиализ, активная инфузионная терапия, а также внутривенный ввод 5-10%-ного раствора этанола, который первым вступает в реакцию с ферментами внутри организма и не дает это сделать метиловому спирту. В Европе и США уже используют новый препарат Fomepizol, он более эффективен, но и в разы дороже и до российского рынка пока не дошел.
Кто виноват в нынешней трагедии – покажет следствие. Обычно так происходит, когда производители заменяют пищевой спирт в своей продукции на технический этиловый спирт – ведь он вдвое дешевле. Технический спирт производят из отходов лесной промышленности и используют, например, при производстве лакокрасочной продукции и моющих средств. Собственно этилового спирта в этой жидкости – около 92%, а среднее содержание метанола – 2%. Напиток на основе такого спирта сразу не убьет, в том и состоит коммерческая схема мошенников. Но технический спирт нестабилен по составу: однажды производителю приходит партия с повышенным содержанием метанола – и тогда Следственный комитет начинает считать трупы.
Также люди могут отравиться и самостоятельно произведенным алкоголем, попросту говоря самогоном. В так называемом «перваке» в виде примесей содержатся метанол, ацетон, уксусный альдегид. Температура кипения этих веществ ниже, чем у этанола, и они «выходят» первыми. Самогонщики, не убирающие «головы», рискуют отравиться. Еще одна проблема – производство алкогольных напитков из неподходящих сортов винограда, например «Изабелла», а также фруктов с кожурой, в которых содержится много пектина - им также легко отравиться.
Если взглянуть на ситуацию в мировом масштабе, к сожалению, число смертельных отравлений метанолом почти не меняется год от года. В России таких случаев порядка 800-1000 в год, в США – около 1700 в год. Самая страшная статистика – в развивающихся странах, где зачастую больше половины потребляемого алкоголя подделывается. Например, известны случаи одномоментной гибели около 300 человек в Индии. Больше всего подвержены отравлению метанолом молодежь, которая в силу возраста не понимает, что такое хороший алкоголь, а также социально незащищенные категории граждан и люди с алкогольной зависимостью.
Чтобы сократить количество отравлений суррогатным алкоголем, были предложения весь технический спирт окрашивать в яркие цвета и добавлять в него препарат «Битрекс» – он недорогой и имеет супергорький вкус. Килограмма «Битрекса» хватит на цистерну жидкости, и его присутствие все равно будет ощущаться на вкус, даже при такой низкой концентрации. Такие методы наверняка окажутся действенными.
Борьба с контрафактом ведется и на законодательном уровне. Один из последних законов, принятый Госдумой в апреле 2023 г., устанавливает уголовную ответственность за незаконный оборот метанола. Также над совершенствованием законодательной базы работает межфракционная рабочая группа по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз под управлением Шолбана Кара-оола.
Однако конечную ответственность за свою жизнь и здоровье все же несут потребители. Если напиток очень дешев, если он произведен в каких-то медвежьих углах и название производителя не говорит ничего – встреча с таким товаром может завершиться фатально, это надо иметь в виду. Ну а единственный верный и самый разумный способ сохранить себе жизнь при использовании алкоголя – не употреблять его внутрь ни в каком виде. Любая доза любого алкоголя наносит вред человеку. Тот, кто говорит, что 50 грамм в день можно всем и всегда – заблуждается. Есть лишь количество алкоголя, которое категорически не стоит превышать. Но все авторитетные медицинские организации сходятся в одном мнении – безопасных доз нет.